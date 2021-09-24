750 миллионов рублей потратят на выращивание масличных культур в Смоленской области

750 миллионов рублей выделят на выращивание масличных культур в Смоленской области. Фото: Виталий ТИМКИВ

В 2020 году между администрацией Смоленской области и компанией «АГРИТЕК» было подписано Соглашение о сотрудничестве. В деревне Козловка Рославльского района открылось предприятие по переработке рапса, сои и других масличных культур. Сейчас годовой объем производства соевого и рапсового масла здесь составляет более 35 тысяч тонн в год. Значительная часть продукции экспортируется. Предприятие активно поддерживает местных фермеров, принимая у них сырье рапса, а в будущем «АГРИТЕК» планирует приобрести сельхозземли для самостоятельного выращивания масличных культур.

На данный момент инвестор уже получил разрешения на строительство сушильно-очистительного комплекса семян рапса, двух трансформаторных подстанций и новых резервуаров для увеличения мощности маслобакового хранилища, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Общий объем инвестиций к 2024 году составит около 750 млн рублей. На предприятии будет дополнительно создано 30 новых рабочих мест.

– Рапсовое масло, как я уже не раз говорил, очень востребовано на европейском рынке и интересно производителям своей высокой маржинальностью. Кроме того, в процессе его производства образуется жмых, который ценен как добавка для изготовления комбикормов. А если говорить в общем и целом, то наличие переработки на территории области позволяет товаропроизводителям получать и сохранять в регионе всю добавленную стоимость от выращивания рапса, способствуя при этом созданию новых рабочих мест в сельской местности и увеличению налогооблагаемой базы, – добавил глава региона.

Ранее «КП» писала, что сборы молодежи «Кривичи» стартовали в Смоленской области. Участниками стали около 100 молодых людей различных национальностей.