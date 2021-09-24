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Общество24 сентября 2021 13:51

95% жилых домов подключили к теплу в Смоленске

Процесс полной подачи отопления на все объекты завершится быстрее установленного срока
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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95% жилых домов подключили к теплу в Смоленске.

95% жилых домов подключили к теплу в Смоленске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе администрации города сообщили, что на данный момент отапливается 94 детских сада (100%), 69 учебных заведения (99%) и 63 учреждения здравоохранения (95%).

К теплу подключили 1698 жилых домов – это 95% от общего количества домов с центральным отоплением.

Подача тепла производится постепенно, специалисты проводят все необходимые технические мероприятия.

Как рассказал глава города Андрей Борисов, ожидается, что процесс полной подачи отопления на все объекты завершится быстрее установленного ранее срока в две недели.

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