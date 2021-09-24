95% жилых домов подключили к теплу в Смоленске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе администрации города сообщили, что на данный момент отапливается 94 детских сада (100%), 69 учебных заведения (99%) и 63 учреждения здравоохранения (95%).

К теплу подключили 1698 жилых домов – это 95% от общего количества домов с центральным отоплением.

Подача тепла производится постепенно, специалисты проводят все необходимые технические мероприятия.

Как рассказал глава города Андрей Борисов, ожидается, что процесс полной подачи отопления на все объекты завершится быстрее установленного ранее срока в две недели.

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