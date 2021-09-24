Благоустройство сквера Памяти Героев завершилось в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В 2021 году ремонт проводился у памятника «Благодарная Росссия – героям 1812 года». Здесь произвели работы по замену брусчатки – это должно было решить проблему с водоотведением у подножья мемориала.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На днях здесь закончили монтаж плитки и другие работы по благоустройству, рассказали в пресс-службе городской администрации. Заменено также электросестевое оборудование, поэтому под бюстами генералов появится обновленная подсветка. Работы выполнили специалисты МБУ «Зеленстрой».

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ранее «КП» писала, что 750 миллионов рублей потратят на выращивание масличных культур в Смоленской области. На предприятии по переработке рапса будет создано 30 новых рабочих мест.