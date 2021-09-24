Завершилась реконструкция пешеходного перехода в Смоленске. Фото: пресс-служба МЖД.

В Смоленске завершена реконструкция пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Ново-Ленинградская. Одноуровневый переход длиной 22 м и шириной 3 м оснастили автоматической светозвуковой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда.

Для безопасности и удобства пешеходов уложен резинокордовый настил, заменивший старое железобетонное покрытие, обновлена система освещения, знаки и плакаты безопасности. Переход оборудован S-образными накопительными площадками. Перемещаясь по змеевидной конструкции перехода, пешеход непроизвольно обращает внимание на противоположные стороны движения и убеждается в отсутствии поезда, прежде чем выйти на пути.

Ежесуточно на этом участке курсируют около ста пассажирских и грузовых составов.

Заместитель начальника МЖД по Смоленскому территориальному управлению Юрий Базаров отметил, что новая система оповещения позволит заблаговременно узнавать о приближении поезда и повысит безопасность пешеходов во время перехода железной дороги.

В свою очередь глава администрации Заднепровского района г. Смоленска Денис Азаренков поблагодарил смоленских железнодорожников за безопасный и удобный переход через стальную магистраль.