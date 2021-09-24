Смолянка стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В 2021 году всероссийскому просветительскому проекту «Моя страна — моя Россия» исполнилось 18 лет. Финалисты конкурса представили свои проекты в номинации «Моя гостеприимная Россия». По итогам защит были определены 7 победителей. В их число вошла смолянка Ирина Кедярова, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Ирина работает в Починковском историко-краеведческом музее. На конкурсе она представила проект «Починок гостеприимный». В рамках его реализации девушка собирается организовать 8 интерактивных экскурсий, повествующих об истории родного города и района. Участница рассказала что послужило мотивацией к разработке именно такого проекта: «Исторические места, расположенные в глубинке, нередко предаются забвению. С каждым годом становится все меньше жителей, которые могут поведать об истории своего населенного пункта, поделиться живыми свидетельствами минувших десятилетий. Наш проект направлен на сохранение традиций ремесла и быта Починковского района, привлечение местных жителей к участию в гостеприимстве и экскурсионной деятельности, создание благоприятных условий для передачи знаний и умений от старшего поколения младшему».

Глава региона поздравил Ирину и пожелал скорейшей реализации задуманного.

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