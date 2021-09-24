В Смоленске пешеходную улицу Ленина отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Пешеходная улица Ленина – ещё один объект, который предстанет в обновленном виде к Дню города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все центральные улицы, используемые как пешеходные, будут оформлены плиткой в одной цветовой гамме – комбинация бордовой и оливковой брусчатки.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На данный момент работы по укладке брусчатки на улице Ленина полностью завершены. Ранее ремонт провели на улицах Карла Маркса, Кирилла и Мефодия, площади Ленина и участке дороги по улице Ленина вдоль гимназии №1.

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