Смоленск в честь Дня города частично станет пешеходным. Фото: smolensk.er.ru.

Сегодня, 25 сентября, на время проведения сельскохозяйственных ярмарок в Смоленске до 17 часов прекращается движение транспорта по адресам: улица Кутузова (от дома №1 до дома №11); улица 25 Сентября (от Рыленкова до Попова); улица Нахимова (от Багратиона до Нормандии-Неман).

Схема движения общественного транспорта также немного изменится. Трамвай №1 будет курсировать между улицами Рыленкова и Багратиона.

Автобусы пойдут по следующим маршрутам: № 6н, 7, 9, 9н, 21н, 22, 46н, 56н – по улицам Губенко, Генерала Лукина; № 16н – по проспекту Строителей, улице Рыленкова (в обратном направлении); № 35н, 58н – по улице Рыленкова, проспекту Строителей (в прямом направлении); № 26н, 37н, 38н – по улицам Николаева, Багратиона; № 44 – по улицам Багратиона, Нахимова.

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