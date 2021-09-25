В честь Дня освобождения Смоленщины в регионе стартовал турнир по баскетболу. Фото: Андрей Смирнов.

Электронное табло отсчитывает время и попадание мячей в кольцо. На площадке юные баскетболисты соревнуются в формате 3х3. В канун важной для всех смолян даты кубок Смоленской АЭС объединил команды из районов, а также привлек гостей из Курской области.

Отметим, этот турнир, как и другие масштабные баскетбольные марафоны, проходит на Смоленщине в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» при поддержке Федерации баскетбола Смоленской области, Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом», Смоленской АЭС, Администрации региона и Минспорта РФ.

В честь Дня освобождения Смоленщины в регионе стартовал турнир по баскетболу. Фото: Андрей Смирнов.

«Баскетбол мы поддерживаем и развиваем более четырех лет, за это время в лигах приняло участие порядка пяти тысяч ребят из разных уголков страны. Для нас важно, чтобы дети были физически подготовлены, умели работать в команде. Наша основная цель — приобщить к здоровому образу жизни как можно больше юных смолян», - рассказал секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов во время открытия турнира.

В этом году из-за эпидобстановки традиционные соревнования посетили только тренеры и спортсмены — зрительские трибуны остались пустыми.

В честь Дня освобождения Смоленщины в регионе стартовал турнир по баскетболу. Фото: Андрей Смирнов.

По словам регионального координатора «Детского спорта» Андрея Моргунова, особенно важно, что, несмотря на пандемию и ограничения, есть возможность проводить очные игры.

«В это непростое время у массового спорта действительно много преград. И мне приятно видеть, что общими усилиями у нас получается развивать баскетбол, дарить ребятам возможность приехать на турнир. На Смоленщине в этом направлении проводится серьезная работа, и у нее есть результаты - победы наших спортсменов на федеральном уровне», - отметил Андрей Моргунов.

Баскетбольные проекты помогли профессионально вырасти Анастасии из Десногорска. Еще на прошлой неделе она с друзьями по команде брала «золото» на Международном фестивале школьного спорта в Ульяновске, а сегодня защищает честь родного города на кубке АЭС. Она призналась, что такие игры — отличный спортивный старт.

«Здорово, что у нас в регионе проходит так много акций, в которых можно попробовать свои силы, найти новых друзей», - рассказала Настя.

Организаторы традиционных для Смоленщины баскетбольных марафонов не только проводят соревнования, но и развивают материально-техническую базу. За время существования лиг смоленским командам было передано 1,5 тысяч мячей, 500 комплектов формы и 20 стоек для игры в формате 3х3.

«Приятно видеть, что все ребята в единой форме, играют профессиональным инвентарем и находятся практически в профессиональных условиях. Мы делаем все возможное, чтобы они хотели приходить на площадку и брать в руки мяч. Это наш способ показать детям, что заниматься спортом и быть здоровых — это правильно, нужно и модно», - пояснил советник Министра спорта РФ, президент Федерации баскетбола Смоленской области, председатель общественного Совета проекта «Детский спорт» Сергей Фомин.

Напомним, в регионе действует целый ряд баскетбольных проектов для школьников:

- «Планета баскетбола — оранжевый атом»,

- «КЭС-баскет»,

- «Локобаскет».