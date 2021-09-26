В воскресенье в Смоленске и области потеплеет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 сентября, в воскресенье, в Смоленске и области ночью пройдёт небольшой, но местами умеренный дождь, днем также ожидается небольшой дождь.

Утром в отдельных районах ляжет слабый туман. Ветер подует северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 14 м/с, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Температура воздуха по области ожидается ночью +4°C…+9°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске же ночью +6°C…+8°C, а днем +10°C…+12°C.

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