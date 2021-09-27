В Смоленске мужчина оформил кредит на бывшую жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением о краже 35 тысяч рублей с её банковской карты.

Правоохранители выяснили, что заявительница пустила переночевать в свою квартиру бывшего мужа. Утром мужчины в квартире не оказалось, а также пропал смартфон девушки. Спустя некоторое время мужчина вернул гаджет. Девушка обнаружила, что на её имя оформлен потребительский кредит, а взятые в займ деньги сняты с банковской карты.

24-летнего подозреваемого нашли и доставили в дежурную часть. Мужчина пояснил, что знал пароль и воспользовался случаем. Он оформил кредит на имя бывшей супруги и снял полученную сумму в банкомате. Деньги потратил по собственному усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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