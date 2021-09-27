Движение транспорта по трём улицам ограничат в Смоленске 27 сентября. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В понедельник, 27 сентября, три улицы Смоленска будут перекрыты на время проведения ремонтных работ на подземных коммуникациях, сообщили в администрации города.

Движение транспорта будет ограничено по 2-му Краснофлотскому переулку (от улицы 2-я Парковая до улицы 1-я Парковая), по улице 2-я Парковая (в районе дома №23) и по улице 1-я Парковая (в районе дома №24).

Ранее «КП» писала, что в Смоленске пешеходную улицу Ленина отремонтировали. Укладка брусчатки полностью завершена.