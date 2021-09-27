38-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

В воскресенье, 26 сентября, объявили поиски 38-летнего жителя Тулы.

Макарчев Николай находился в смоленском благотворительном фонде «Союз», рассказали близкие пропавшего в соцсетях. 14 сентября он ушёл из фонда в неизвестном направлении. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.

По информации ПСО «Сальвар», Николай ростом 170 сантиметров, стройного телосложения. Волосы темно-русые, глаза темно-синие. Во что был одет – неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи.

Любую известную информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88, 102.

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