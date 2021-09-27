Синоптики прогнозируют потепление в Смоленской области 27 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 27 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. По информации смоленского ЦГМС, местами пройдут небольшие дожди. Ветер подует северный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске воздух прогреется до +12°C…+14°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, будет расти.

Ранее «КП» писала, что движение транспорта по трём улицам ограничат в Смоленске 27 сентября. На подземных коммуникациях проведут ремонтные работы.