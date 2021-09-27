Три новых ФАПа открыли в Гагаринском районе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Три три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открылись в деревнях Ашково, Потапово и Покров Гагаринского района, рассказали в департаменте здравоохранения Смоленской области.

ФАП – это медучреждение, осуществляющее под руководством участковой больницы лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия на определенной территории. Учреждение входит в состав сельского врачебного участка и является первичным звеном здравоохранения в сельской местности.

Как правило, ФАП расположен в наиболее удаленных от участковой больницы населенных пунктах, что приближает медпомощь к сельскому населению, добавили в департаменте.

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