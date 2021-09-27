В Смоленске светофоры отключили на перекрёстке в Ленинском районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В понедельник, 27 сентября, на пересечении улиц Кирова и Прогородная отключат светофоры. Об этом сообщили в филиале СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

Светофоры не будут работать с 11:00 до 17:00 из-за отключения электроэнергии. Водителям стоит быть внимательнее на этом участке дороги.

Ранее «КП» писала, что движение транспорта по трём улицам ограничат в Смоленске 27 сентября. На подземных коммуникациях проведут ремонтные работы.