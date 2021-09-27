1745 жилых домов отапливаются в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На данный момент в Смоленске отопление подключили в 94 детских садах (100%), 70 учебных заведениях (100%), 64 медучреждениях (97%).

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тепло стало поступать в 1745 жилых домов. Это 98% от общего количества домов с центральным отоплением.

Напомним, если теплоноситель подан на жилой дом, а в квартире холодно, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы специалисты провели развоздушивание внутридомовой системы.

Сейчас в работу запущены 74 котельных (97%) и 239 центральных тепловых пунктов (100%).

Ранее «КП» писала, что движение транспорта по трём улицам ограничат в Смоленске 27 сентября. На подземных коммуникациях проведут ремонтные работы.