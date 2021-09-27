49 фельдшерско-акушерских пунктов заработали в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов на территории региона началось в 2020 году. На данный момент процедура лицензирования 49 ФАПов полностью завершена, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Они открылись в сёлах и деревнях 24 районов Смоленской области.

Пункты должны были быть приняты в конце прошлого года и начать прием пациентов в начале лета 2021 года, но из-за выявленных несоответствий госконтракту, как в части поставок медоборудования, так и незавершения своевременно всех этапов работ компанией-поставщиком, процесс приемки ФАПов был перенесён на этот год.

На данный момент, по словам главы региона, все недочеты устранены, в учреждениях созданы комфортные условия для получения смолянами доступной и профессиональной медицинской помощи на селе. Все 49 ФАПов приступили к работе – они на 100% обеспечены необходимым оборудованием и укомплектованы медицинским персоналом.

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