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Общество27 сентября 2021 15:25

Железнодорожный переезд 17 км в Дорогобужском районе будет закрыт 5 октября

Это связано с проведением ремонтно-путевых работ
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Железнодорожный переезд 17 км в Дорогобужском районе будет закрыт 5 октября. Фото: пресс-служба МЖД.

Железнодорожный переезд 17 км в Дорогобужском районе будет закрыт 5 октября. Фото: пресс-служба МЖД.

С 9:00 до 18:00 5 октября для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 17 км, расположенный вблизи деревни Шаломино Дорогобужского района. На участке Сафоново – Азотная проведут плановые ремонтно-путевые работы, сообщает пресс-служба МЖД. Работы направлены на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов.

В качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен через поселок Верхнеднепровский по улицам Ленина, Молодежная и Дачная.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.