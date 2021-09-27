Железнодорожный переезд 17 км в Дорогобужском районе будет закрыт 5 октября. Фото: пресс-служба МЖД.

С 9:00 до 18:00 5 октября для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 17 км, расположенный вблизи деревни Шаломино Дорогобужского района. На участке Сафоново – Азотная проведут плановые ремонтно-путевые работы, сообщает пресс-служба МЖД. Работы направлены на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов.

В качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен через поселок Верхнеднепровский по улицам Ленина, Молодежная и Дачная.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.