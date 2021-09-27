Проверку системы оповещения населения проведут в Смоленской области 29 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 29 сентября, в Смоленской области пройдёт техническая проверка системы оповещения населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. В промежутке с 10:00 до 12:45 жители региона услышат громкий звук сирен продолжительностью 2-3 минуты. Из уличных громкоговорителей прозвучит сообщение о том, что проводится проверка региональной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области.

ГУ МЧС по Смоленской области просит отнестись с пониманием к данному мероприятию и не пугаться сигнала.

Основными целями тестирования системы являются проверка работоспособности оборудования и напоминание жителям области алгоритма действий в случае ЧС.

Ранее «КП» писала, что 49 фельдшерско-акушерских пунктов заработали в Смоленской области. Процедура лицензирования полностью завершена.