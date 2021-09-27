29 новых образовательных программ доступны смолянам в рамках проекта «Цифровые профессии». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проект «Цифровые профессии» реализуется в составе национальной программы «Цифровая экономика». Присоединиться к нему могут все желающие, в том числе – жители Смоленской области. С сентября в проект были включены 29 новых курсов, общее их количество возросло до 38, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Проект предусматривает возможность обучения по востребованным IT-специальностям за половину стоимости курсов: 50% оплачивает сам обучающийся или его работодатель, а вторую вносит государство. Программа будет действовать до конца 2024 года и обучение смогут пройти более 110 тысяч человек.

Участниками проекта могут стать женщины в возрасте от 16 до 60 лет и мужчины от 16 до 65 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать программу и оплатить половину стоимости. Ознакомиться с перечнем предлагаемых программ, их стоимостью и расписанием можно в соответствующем разделе.

Оператором «Цифровых профессий» является Университет 2035. По словам организаторов, прежде чем появиться в каталоге, каждая образовательная организация и программа проходят строгий экспертный отбор. Длительность курсов может варьироваться от 3,5 месяцев до полутора лет и более.

Ранее «КП» писала, что проверку системы оповещения населения проведут в Смоленской области 29 сентября. Жители региона услышат громкий звук сирен продолжительностью 2-3 минуты.