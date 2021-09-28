Более 10 тысяч деревьев высадили в Кардымовском районе в рамках акции «Сохраним лес». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На Смоленщине стартовал осенний этап акции «Сохраним лес». В течение сентября во всех районах области на площади более 161 гектара будет высажено около полумиллиона сеянцев различных растений. В лесопосадочной кампании участвуют арендаторы лесных участков, представители органов власти, волонтеры, учащиеся и воспитанники школьных лесничеств.

Ключевое мероприятие прошло 24 сентября на Соловьевой переправе в Кардымовском районе, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Именно с этим местом связана одна из самых трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны.

Здесь в память о защитниках Отечества, погибших в боях за Соловьеву переправу, на площади почти в три гектара было высажено более 10 тысяч молодых деревьев, в основном, – саженцы ели европейской.

Свой вклад внесли коллективы регионального Управления Росреестра, УФСИН, волонтеры, студенты, активисты Российского движения школьников, арендаторы лесных участков и специалисты Лесопожарной службы.

Ранее «КП» писала, что 29 новых образовательных программ доступны смолянам в рамках проекта «Цифровые профессии». У жителей региона есть возможность пройти курсы по востребованным IT-специальностям за половину стоимости.