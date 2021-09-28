Смоленский медуниверситет получил федеральный грант в размере 100 миллионов рублей. Фото: паблик «Подслушано Смоленск».

Подведены итоги отбора российских вузов в программу академического лидерства «Приоритет 2030». В их числе – Смоленский государственный медицинский университет, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цель программы – сформировать к 2030 году в России более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития России. Это повысит научно-образовательный потенциал учреждений, увеличит вклад российских университетов в достижение национальных целей развития страны на период до 2030 года, а также обеспечит участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов РФ.

Для участия в программе «Приоритет 2030» были отобраны 106 университетов из 49 городов России. Они получат финансовую поддержку – базовый грант около 100 млн рублей, а также спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

В 2021 году в программу попали 10 медицинских вузов, в их числе – Смоленский государственный медицинский университет. В пресс-службе администрации отметили, что учреждению регулярно оказывается содействие со стороны региональных властей, а в 2020 году из федерального бюджета были направлены денежные средства на проведение капитального ремонта в университете.

В этом году СГМУ присвоен статус Федеральной инновационной площадки. Его удостаиваются образовательные организации, реализующие инновационные проекты и программы, которые имеют существенное значение для обеспечения развития системы образования России.

Ранее «КП» писала, что более 10 тысяч деревьев высадили в Кардымовском районе в рамках акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло 24 сентября на Соловьевой переправе.