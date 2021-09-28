В Смоленске 12 человек эвакуировали из-за ночного пожара в квартире

В Смоленске 12 человек эвакуировали во время ночного пожара в квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 00:20 28 сентября спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Рыленкова. На место вызова незамедлительно выехали автоцистерны, автолестница и 19 пожарных.

Прибывшие огнеборцы обнаружили, что с балкона на втором этаже вырываются языки пламени, огонь охватил отделку балкона на третьем этаже. Пожарные приступили к неотложному спасению жильцов и ликвидации огня. Еще до прибытия спасателей 8 жителей самостоятельно покинули свои квартиры, огнеборцами было эвакуировано 4 человека. С последнего этажа, где образовалось сильное задымление, с использованием спасательного устройства была спасена женщина, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. 45-летний хозяин квартиры успел выйти на улицу, его передали медикам, а позже госпитализировали в больницу с ожогами.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В результате случившегося комната и балкон однокомнатной квартиры полностью выгорели, квартира закопчена по всей площади, в вышерасположенной квартире сгорел балкон, повреждена оконная рама. Сотрудникам пожарной охраны удалось не допустить человеческих жертв и распространения огня на соседние помещения. Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что проверку системы оповещения населения проведут в Смоленской области 29 сентября. Жители региона услышат громкий звук сирен продолжительностью 2-3 минуты.