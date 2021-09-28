Капитальный ремонт начался в смоленской детской стоматологической поликлинике. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» Смоленска начался капитальный ремонт.

Рабочие уже сняли двери и старое покрытие со стен, а также заменили электропроводку, рассказали в профильном департаменте. Завершить работы планируется в начале ноября.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Ремонт проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Средства на проведение работ выделены из регионального бюджета.

Ранее «КП» писала, что смоленский медуниверситет получил федеральный грант в размере 100 миллионов рублей. Вуз вошёл в число участников программы «Приоритет 2030».