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Общество28 сентября 2021 8:38

Капитальный ремонт начался в смоленской детской стоматологической поликлинике

Завершить работы планируют в начале ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Капитальный ремонт начался в смоленской детской стоматологической поликлинике. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Капитальный ремонт начался в смоленской детской стоматологической поликлинике. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» Смоленска начался капитальный ремонт.

Рабочие уже сняли двери и старое покрытие со стен, а также заменили электропроводку, рассказали в профильном департаменте. Завершить работы планируется в начале ноября.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Ремонт проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Средства на проведение работ выделены из регионального бюджета.

Ранее «КП» писала, что смоленский медуниверситет получил федеральный грант в размере 100 миллионов рублей. Вуз вошёл в число участников программы «Приоритет 2030».