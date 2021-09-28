Предметы времён Великой Отечественной войны нашли в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, 7 артиллерийских снарядов 122 калибра нашли в Смоленске 27 сентября. Находки были обезврежены специалистами СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Минометную мину калибра 81 мм сотрудники изъяли в деревне Харино Сафоновского района, а в Ельнинском районе нашли 8 минометных мин 50 калибра. Все взрывоопасные предметы уничтожены установленным порядком.

Ранее «КП» писала, что более 10 тысяч деревьев высадили в Кардымовском районе в рамках акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло 24 сентября на Соловьевой переправе.