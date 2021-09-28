Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 28 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 28 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», утром и днём местами пройдёт небольшой дождь.

Температура воздуха по области: +6°C... +12°C.

В Смоленске: +9°C...+11°C.

Ветер северно-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет расти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 12 человек эвакуировали из-за ночного пожара в квартире. Хозяина жилища госпитализировали с ожогами в медучреждение.