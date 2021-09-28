Реконструкция крупнейшего полигона по захоронению ТКО завершилась в Смоленской области

Реконструкция крупнейшего полигона по захоронению отходов завершилась в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На Смоленщине завершена реализация масштабного проекта реконструкции самого крупного действующего полигона по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) и отходов производства, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Действующий полигон расположен в деревне Замятлино Смоленского района. Он начал свою работу в 2002 году, а на данный момент является самым крупным полигоном по захоронению ТКО в Смоленской области – туда поступает мусор из Смоленска, а также Кардымовского, Смоленского и Ярцевского районов.

С целью увеличения срока эксплуатации полигона и развития системы захоронения отходов были проведены мероприятия по реконструкции данного объекта.

Там установили противофильтрационные экраны и создали специальную систему для предотвращения попадания в почву твердых, жидкостных и газообразных субстанций. При этом контроль за состоянием грунтовых вод будет обеспечиваться через пробуренные скважины.

Кроме того, была приобретена экспресс-лаборатория, которая позволяет оперативно осуществлять исследование качества атмосферного воздуха.

В рамках реконструкции также обустроена ограждающая дамба и пруды-накопители воды для использования в аварийных ситуациях, модернизирована контрольно-пропускная ванна для дезинфекции колес мусоровозов. Приобретена дробилка (шредер) для измельчения и дальнейшего использования твёрдых отходов.

В дополнение к этому проведено благоустройство территории полигона, оборудованы помещения для приема пищи и отдыха, обновлён комплекс сортировки мусора.

Проведенная реконструкция позволит дополнительно эксплуатировать полигон в течение 6 лет и размещать на нем до 120 тысяч тонн отходов в год, добавили в пресс-службе администрации.

Ранее «КП» писала, что более 10 тысяч деревьев высадили в Кардымовском районе в рамках акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло 24 сентября на Соловьевой переправе.