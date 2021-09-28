Участок трассы М-1 на пути из Смоленска в Москву стал платным. Фото: паблик «Нетипичный чёрный список Сафоново-Дорогобуж» ВКонтакте.

Участок трассы «Москва – Минск» в Московской области стал платным, распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Автомобилисты будут платить за проезд по трассе на участке 32,5 до 83,9 км. Для водителей, движущихся из Смоленска в Москву, платной дорога станет от подмосковного поселка Дорохово. Тарифы на проезд пока неизвестны.

Согласно распоряжению, нововведение будет действовать до 1 мая 2109 года.

Ранее «КП» писала, что реконструкция крупнейшего полигона по захоронению отходов завершилась в Смоленской области. Проведённые работы позволят эксплуатировать полигон в течение 6 лет и размещать на нем до 120 тысяч тонн отходов в год.