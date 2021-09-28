Дорожный ремонт завершился на улице Глинки в Смоленске

Дорожный ремонт завершился на улице Глинки в Смоленск. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ремонт дороги на улице Глинки полностью завершен, рассказали в пресс-службе городской администрации. На выходных рабочие уложили верхний слой асфальтового покрытия. На объекте осталось нанести разметку и установить дорожные знаки.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

По поручению мэра Андрея Борисова на участке улицы со стороны ЗАГСа для удобства пешеходов расширен тротуар.

Ранее «КП» писала, что участок трассы М-1 на пути из Смоленска в Москву стал платным. Какими будут тарифы на проезд, пока неизвестно.