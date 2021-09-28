Два уголовных дела возбудили после обрушения потолка в квартире в Вязьме. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В смоленских СМИ появилась информация о том, что 24 сентября в помещении кухни одной из квартир по улице Ленина в Вязьме обрушился потолок.

Было установлено, что квартира, в которой произошло обрушение перекрытия, находится в муниципальной собственности. Там проживает семья из трёх человек. Жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию и местную администрацию по поводу неудовлетворительного состояния жилого дома и необходимости срочного ремонта крыши.

Несмотря на многочисленные обращения смолян сотрудники управляющей компании не приняли никаких мер, а использование помещений стало опасным для жизни и здоровья проживающих.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Также на протяжении длительного времени должностными лицами администрации Вяземского района не осуществлялся контроль за содержанием и ремонтом жилищного фонда, дом не обследовали на предмет аварийности и он не был включен в региональную программу по переселению из аварийного жилья. Все эти нарушения со стороны местных властей привели к существенному нарушению законных прав и интересов проживающих в многоквартирном доме людей.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, возбуждены уголовные дела по факту халатности должностных лиц администрации Вяземского района, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов жильцов дома, а также по факту оказания управляющей компанией услуг по управлению домом, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование продолжается.

К настоящему времени проведен тщательный осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрошены потерпевшие и свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

– 27 сентября и.о. руководителя Вяземского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Смоленской области Наталья Моторина и прокурор Вяземского района встретились и пообщались с жителями пострадавшего дома и провели их личный прием. Граждане рассказали о своих проблемах и трудностях, с которыми столкнулись в связи с проживанием в разрушающемся жилье. Наталья Моторина рассказала о ходе расследования уголовного дела и о принимаемых следствием мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов дома, – рассказали в ведомстве.

Всем пострадавшим предоставлено временное жилье.

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