Уличные газопроводы ввели в эксплуатацию в двух деревнях Вяземского района. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Вяземском районе в деревнях Коммуна и Мясоедово введены в эксплуатацию уличные газопроводы, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Несколько лет назад был построен межпоселковый газопровод до вяземской деревни Горовидка, но из-за ограниченного финансирования газ к домам жителей Коммуны и Мясоедова так и не подвели.

В апреле-августе 2021 года специалистами АО «Газпром газораспределение Смоленск» были построены почти 9 км уличных газовых сетей. Ввод данных объектов позволит газифицировать 32 дома в Коммуне и 45 – в деревне Мясоедово.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Глава региона также напомнил, что рассмотрению к потенциальной газификации подлежат свыше 25,3 тысяч домовладений Смоленской области. Например, в Вяземском районе в программу догазификации попадает более 1,6 тысячи домовладений. Согласно поручению президента России, бесплатную подводку газа планируют обеспечить до 2023 года.

Ранее «КП» писала, что реконструкция крупнейшего полигона по захоронению ТКО завершилась в Смоленской области. Проведённые работы позволят эксплуатировать полигон в течение 6 лет и размещать на нем до 120 тысяч тонн отходов в год.