В Смоленске движение транспорта ограничат на Королёвке. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством дороги в среду, 29 сентября, будет ограничено движение транспорта в Заднепровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорогу перекроют на пересечении улиц Маршала Еременко и Валентины Гризодубовой, улицы Валентины Гризодубовой с микрорайоном Королевка (в районе памятного камня). Движение будет ограничено до окончания работ.

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