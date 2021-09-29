Поиски правшей 19 лет назад женщины начались в Смоленске. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

24 июля 2002 года Барсукова Валентина Павловна ушла из своей квартиры в доме 7 по улице Октябрьской революции и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В связи с возможным убийством женщины, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, возраст Валентины на момент пропажи около 50 лет, рост 164 сантиметра, телосложение среднее, волосы темные короткие, носила очки с круглыми линзами, есть шрамы на запястье правой руки, под левым или правым глазом. В чем была одета пропавшая – неизвестно.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении женщины или другая информация об обстоятельствах ее пропажи, просят сообщить в любое время по телефонам: 02, (4812) 77-35-86, 77-31-84, 8-996-629-97-91.

Ранее два уголовных дела возбудили после обрушения потолка в квартире в Вязьме. Жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию и к местным властям, но никаких действий со стороны должностных лиц не последовало.