Холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 29 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению СМУП «Горводоканал», 29 сентября пройдёт ремонт трубопроводов. В связи с этим с 10:00 до 17:00 на трёх улицах Смоленска отключат холодную воду.

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

- ул. Лавочкина, д. 49, 51/1, 53, 55;

- строения на территории Автобазы № 5;

- ул. Белинского, д. 1-А, 2, 2-А, 4, 4-А, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9, 9-А, 10, 10-А, 11, 12;

- ул. Радищева, д. 1, 1-А, 3, 3-А, 4, 5, 5-А, 6, 7, 8, 10, 12-А, 13, 14, 14-А, 15, 17, 19.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 38-18-50, 70-50-61.

В пресс-службе городской администрации добавили, что после окончания работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта ограничат на Королёвке. Начались работы по строительству дороги.