Автомобиль Lada Granta сгорел ранним утром в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 04:19 29 сентября пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Рыленкова.

На место вызова прибыли автоцистерна ПСЧ №7 и 4 человека личного состава. Информация подтвердилась – огнём была охвачена припаркованная Lada Granta. Пожарным удалось потушить пламя, в результате случившегося никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, моторный отсек автомобиля полностью выгорел, огнём повреждена передняя часть легковушки. Причина возгорания устанавливается специалистами.

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