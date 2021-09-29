Заморозки ожидаются в Смоленской области 29 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 29 сентября, в регионе заметно похолодает. По прогнозам смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», утром в Смоленской области возможны заморозки. Температура воздуха упадёт до -2°C. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Температура воздуха по области: утром местами заморозки до -2°C, днем +7°C…+12°C.

В Смоленске: +10°C…+12°C.

Ветер подует восточный, северно-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет расти.

Ранее «КП» писала, что холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 29 сентября. Водоснабжения не будет в связи с ремонтными работами.