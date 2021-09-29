Пилорама сгорела утром в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

29 сентября в деревне Замощье Смоленского района загорелась пилорама. Вызов поступил пожарным в 06:50. На место происшествия незамедлительно выехали три автоцистерны и 9 спасателей.

Строение было полностью охвачено огнём. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, пламя удалось потушить, в результате пожара никто не пострадал. Пилорама повреждена огнём по всей площади. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее автомобиль Lada Granta сгорел ранним утром в Смоленске. Причина пожара устанавливается.