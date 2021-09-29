186 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 29 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации профильного департамента, за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 186 смолян. С начала пандемии число заболевших составляет 49 832.

Всего 44 302 человек успешно справились с болезнью и выписались. Погибли 1 714 жителей региона, 10 – за последние сутки.

В медучреждениях с подтверждённым диагнозом лежат 835 смолян, с подозрением на COVID-19 – 457. На самоизоляции находятся 4 850 человек.

Ранее «КП» писала, что новое оборудование появилось в смоленском госпитале для ветеранов войн. Медучреждение закупило лабораторный полуавтоматический коагулометр.