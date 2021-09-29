58 жилых домов Смоленска остались без холодной воды из-за аварии. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Во вторник, 28 сентября, на улице Марины Расковой произошла авария на участке трубопровода. Несколько улиц Ленинского района остались без холодной воды.

По информации пресс-службы городской администрации, ремонтные работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор. Проводится демонтаж поврежденного участка трубопровода (диаметр 600 мм) длиной 12 метров. Ремонт затрудняет наличие опор ЛЭП в зоне порыва. Завершить работы планируется к вечеру.

На данный момент без холодного водоснабжения остаются 58 жилых домов. Основная зона отключения коснулась улиц Кловская и Гарабурды. В Ленинском районе (улицы Нормандии-Неман, Багратиона, Нарвская, Нахимова, Николаева) в домах временно снижено давление воды.

Подвоз питьевой воды организован к детским садам и медучреждениям. Телефон АДС «Горводоканала»: 38-18-50.

Ранее «КП» писала, что холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 29 сентября. Водоснабжения не будет в связи с ремонтными работами.