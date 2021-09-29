В Ярцевском индустриальном техникуме поблагодарили «Смоленскэнерго». Фото: ПАО «Россети».

Руководство Ярцевского индустриального техникума поблагодарило «Смоленскэнерго» за сотрудничество, сообщает пресс-служба филиала.

На имя и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Виталия Мордыкина поступило благодарственное письмо от директора СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» Татьяны Шалаевой за активное участие, профессионализм и серьезное отношение в проведении производственной практики студентов техникума.

«Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество в деле воспитания и обучения молодых кадров», – отметила Татьяна Шалаева в письме.

Руководитель техникума в своем письме также поблагодарила за помощь, оказанную в комплектовании наглядных пособий для техникума, и проведение урока по теме «Цифровая трансформация».

В 2021 году 146 студентов различных средне специальных и высших учебных заведений до конца года пройдут преддипломную и производственную практику в «Смоленскэнерго», 33 человека получают корпоративную стипендию. 21 выпускник профильных учебных заведений в текущем году был уже принят на работу в филиал.

«Мы постоянно проводим профориентационную работу со школьниками и студентами, участвуем в ярмарках вакансий, днях открытых дверей. В настоящее время главными направлениями взаимодействия являются организация производственных и преддипломных практик с заключением срочного трудового договора, организация работы студотрядов, целевое обучение, трудоустройство молодых специалистов в приоритетном порядке», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора «Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин.