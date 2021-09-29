В Кардымове водитель потребительской организации умер в больнице после ремонта автомобиля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

10 августа 2021 года водитель организации «Кардымовский пищевик» по распоряжению руководства приехал в автомобильный гараж организации и стал ремонтировать закреплённый за ним автомобиль. В ходе ремонта машина покатилась, и работник оказался зажат между ней и дверными воротами. От полученных травм спустя две недели потерпевший скончался в больнице.

Предварительно установлено, что председателем совета потребительского общества были допущены нарушения требований охраны труда в организации, водитель не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, не ознакомлен с инструкцией по охране труда, не проинформирован об условиях труда и риске повреждения здоровья на рабочем месте.

По информации СУ СК России по Смоленской области, в отношении председателя «Кардымовского пищевика» возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть работника. На данный момент расследование продолжается.

Ранее 58 жилых домов Смоленска остались без холодной воды из-за аварии. Ремонтные работы продолжаются до сих пор.