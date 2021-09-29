Особую экономическую зону создадут в Смоленском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2019 году началась работа по созданию в регионе первой особой экономической зоны. Учитывая уникальное географическое положение Смоленщины, а также запросы бизнеса, было решено создать особую экономическую зону именно на территории Смоленского района, рассказали в пресс-службе областной администрации. Она будет расположена вблизи российско-белорусской границы и федеральной автомобильной трассы М-1 «Беларусь», так как через Смоленщину проходит около 75% грузов, поступающих в Россию из Европы.

Создание особых экономических зон – масштабный проект, который нацелен на развитие субъектов РФ путем привлечения российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства и прочее.

– Работа совместно с представителями бизнеса, федеральным центром по созданию данной экономической зоны проведена большая. Но, в очередной раз, акцентирую внимание на том, что для нас создание особой экономической зоны – не самоцель. Главное для нас – локализовать реальные производства на территории региона, создать новые рабочие места и повысить доходную часть бюджета, увеличив налогооблагаемую базу, – отметил губернатор Алексей Островский.

На данный момент в число резидентов входят 6 компаний с проектами в сфере IT-индустрии, автомобилестроения, химической промышленности, производства корпусной мебели, трикотажного полотна, переработки торфа. Внимание сконцентрировано на экспортноориентированных и импортозамещающих проектах.

Каждую особую экономическую зону государство наделяет специальным юридическим статусом, который предоставляет инвесторам ряд налоговых льгот и выгодных условий. На территории ОЭЗ строятся объекты инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, что позволяет наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты.

Ранее «КП» писала, что 58 жилых домов Смоленска остались без холодной воды из-за аварии. Ремонтные работы продолжаются до сих пор.