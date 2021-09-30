Главу Гагаринского района Смоленской области задержали за превышение полномочий. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Глава Гагаринского района был задержан в ходе расследования нескольких уголовных дел, которые возбудили после информации о проживании граждан в аварийных домах в городе Гагарин, опубликованной в СМИ. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

В период с марта по июнь 2019 года глава муниципального образования, угрожая увольнением, дал незаконное указание своей подчиненной сотруднице, чтобы она не допустила участия в торгах на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка имени Солнцева в Гагарине каких-либо иных участников, кроме ООО «Спецпроект-Регион». Это повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного числа граждан и организаций.

29 сентября следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области глава района был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

По месту работы и жительства должностных лиц проводятся осмотры и обыски, сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что два уголовных дела возбудили после обрушения потолка в квартире в Вязьме. Жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию и к местным властям, но никаких действий со стороны должностных лиц не последовало.