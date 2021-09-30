В Смоленске коммунальную аварию на улице Марины Расковой ликвидировали

Коммунальную аварию на улице Марины Расковой ликвидировали. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

28 сентября на участке трубопровода по улице Марины Расковой произошла авария. Несколько улиц Ленинского района остались без холодной воды.

Рабочие провели демонтаж поврежденного участка трубопровода длиной 12 метров. На данный момент специалисты завершили все необходимые ремонтные работы, система заполнилась водой. Водоснабжение вернулось во все дома, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала, что главу Гагаринского района Смоленской области задержали за превышение полномочий. В отношении чиновника возбудили уголовное дело.