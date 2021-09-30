В Смоленске светофоры отключили на перекрёстке улиц Большой Советской и Коммунистической. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В четверг, 30 сентября, на перекрёстке улиц Большая Советская – Коммунистическая перестали работать светофоры.

В филиале «Смоленскавтодор» – СМЭУ сообщают, что это произошло из-за отключения электроэнергии.

Восстановить работу светофоров планируют в 17:00. Водителям стоит быть внимательнее на этом участке дороги.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске коммунальную аварию на улице Марины Расковой ликвидировали. Жителям домов в Ленинском районе вернули воду.