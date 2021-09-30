Новая железнодорожная ветка свяжет станцию Людиново-1 и особую экономическую зону «Калуга»

Фото: пресс-служба МЖД.

Холдинг «РЖД» завершил строительные работы по созданию железнодорожной ветки, соединяющей станцию Людиново-1 Московской железной дороги и территорию особой экономической зоны «Калуга». Протяженность ветки составляет около 8 км. Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год.

Для обеспечения подачи и уборки вагонов на территорию ОЭЗ «Калуга» на станции Людиново-1 построено два приемо-отправочных пути длиной 734 м и 935 м, удлинен существующий путь до 732 м, уложено 6 стрелочных переводов. Всего на станции стало 6 приемо-отправочных путей. Общая перерабатывающая способность станции увеличится до 100 вагонов в сутки.

На территории промышленного кластера железнодорожная линия разветвляется, образуя специальную площадку из трех путей для проведения грузовых операций. Общая протяженность внутриплощадочных путей составляет более 2 км. Здесь же установлены весы для взвешивания вагонов, смотровая вышка для контроля равномерной загрузки вагонов, а также таможенный пост.

В тему

Проект реализуется в соответствии с концессионным соглашением, подписанным между РЖД и правительством Калужской области в феврале 2019 года. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Людиново-1 Московской железной дороги и территорией ОЭЗ «Калуга» на условиях государственно-частного партнерства. Концессионером в проекте выступает ОАО «РЖД».