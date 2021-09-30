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Здоровье30 сентября 2021 10:30

192 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 30 сентября

10 человек погибли
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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192 случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 30 сентября

192 случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 30 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки положительный диагноз получили 192 жителя региона. Всего 50 024 смолян заразились коронавирусом с начала пандемии.

По информации профильного департамента, успешно справились с болезнью 44 425 человек. Погибли от коронавируса 1 724, из них 10 – за прошедшие сутки.

Госпитализированы с подтверждённым диагнозом 911 смолян. С подозрением на заболевание в стационаре лежат 393 человека, 4 660 – в режиме самоизоляции.

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