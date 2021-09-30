Холодную воду отключили в Промышленном и Заднепровском районах Смоленска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 30 сентября, жители двух районов Смоленска останутся без холодной воды на несколько часов. По информации пресс-службы городской администрации, с 10:00 водоснабжения не будет в Промышленном и Ленинском районах из-за ремонтных работ.

Холодную воду отключат по следующим адресам:

- ул. Мира, д.1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 16, 18;

- ул. Исаковского, д. 20-А;

- ул. Нахимсона, д. 3, 4, 5, 6;

- ул. Герцена, д. 2, 3;

- ул. Тенишевой, 9;

- ул. Велижская, д. 41-93, 64-А – 70-А;

- 1-й Академический проезд, д. 1;

- 3-й Академический проезд, д. 1, 3, 4, 5;

- пер. Дальний;

- пер. Катынский;

- пер. 1-й Велижский;

- пер. 2-й Велижский;

- СТ Тюльпан.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы «Горводоканала»: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске коммунальную аварию на улице Марины Расковой ликвидировали. Жителям домов в Ленинском районе вернули воду.