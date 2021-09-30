В Смоленске ремонт межквартальных проездов вышел на финальную стадию. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске продолжается масштабный ремонт межквартальных проездов. В 2021 году работы проведут на 41 участке, большинство из них уже отремонтировано. Например, по адресу от дома 27 по улице Кирова до дома 25а по улице Николаева уже завершается укладка второго слоя асфальта.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Пользуясь хорошей погодой, подрядчик возобновил работы на подъезде к домам, расположенным за общежитием госуниверситета на улице Кирова. Уже полностью заменен бордюрный камень, отсыпана песчано-гравийная смесь под асфальтовое покрытие. Площадь, которую предстоит заасфальтировать – немного больше 1800 квадратных метров. Дорожники заасфальтировали подъезд к детскому саду, который не входил в изначальный перечень работ. Полностью завершить ремонт на этом участке планируют к концу недели.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В пресс-службе городской администрации добавили, что в 2022 году в областном центре отремонтируют ещё 56 внутриквартальных проездов. Это на 15 проездов больше, чем приведут в порядок в нынешнем году.

Ранее «КП» писала, что смоленский Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в Сафоновской ЦРБ. Средства на приведение неврологического отделения больницы в порядок выделят из регионального бюджета.