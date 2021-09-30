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Общество30 сентября 2021 15:04

Осенняя озеленительная кампания стартовала в Смоленске

На улице Коненкова уже высадили 21 дерево
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Осенняя озеленительная кампания стартовала в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Осенняя озеленительная кампания стартовала в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске началось осеннее озеленение. В МБУ «Зеленстрой» поступили сотни саженцев различных растений. Некоторые из них уже высадили в центральной части города, рассказали в пресс-службе администрации. Работы начались на улицах, которые в этом году капитально отремонтировали.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В частности, лунки на тротуаре и зеленые зоны на улице Коненкова пополнились 11 липами и 10 ивами. Озеленение продолжится и на других общественных территориях. Город украсят 70 лип, 15 берёз, 10 клёнов, 300 пузыреплодников и 10 ив.

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